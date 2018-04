Hockenheim. (pol/mare) Am Montagvormittag gegen 9 Uhr kam es auf der Talhauskreuzung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einen Pkw. Das meldet die Polizei.

Ein 45-jähriger Renault-Fahrer war aus Ketsch kommend bei Grün in die Kreuzung eingefahren und hatte mit seinem Fahrzeug Probleme mit der Start-Stopp-Automatik. Als er sein Fahrzeug wieder gestartet hatte und weiter in Richtung Hockenheim fahren wollte, hatte er jedoch nicht bemerkt, dass mittlerweile die Ampel auf Rot geschaltet hatte. Dadurch kollidierte er mit dem Sattelzug, der bei Grün aus Richtung Speyer in die Kreuzung eingefahren war.

Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn war die Kreuzung kurzfristig komplett gesperrt.