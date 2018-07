Hockenheim. (pol/mün) Eine 21 Jahre alter Mann soll am Montag betrunken eine Reihe von Straftaten begangen, zuletzt mit einer abgeschlagenen Bierflasche seine Verfolger bedroht haben. Eine Polizeistreife konnte ihn in Hockenheim festnehmen. Jetzt sitzt er in Untersichungshaft, wie Ermittler und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Erst soll der Mann am Montagabend in einem Discounter Lebensmittel gestohlen haben. Danach habe er versucht, vor dem Geschäft ein Rad zu stehlen. Weil das nicht klappte, soll er es dann bei einem anderem in der Nähe liegenden Supermarkt noch einmal probiert haben.

Danach ging es wieder zurück zum ersten Discounter und dort soll der 21-Jährige laut Polizeibericht einem 67-Jährigen sein Rad entwendet haben.

Doch er wurde von Zeugen beobachtet, die dann den 21-Jährigen verfolgten. Um im Besitz des Fahrrades zu bleiben, habe der Tatverdächtige eine Bierflasche abgeschlagen und in Richtung der Verfolger gestochen. Er traf sie jedoch nicht.

Letztendlich versuchte der Tatverdächtige zu Fuß zu flüchten. Doch eine alarmierte Polizeistreife konnte den Mann auf dem Landesgartenschaugelände festnehmen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stand der Beschuldigte unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Am Dienstagnachmittag wurde gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erlassen. Zudem bestehe bei dem Mann Fluchtgefahr, er ist Asylbewerber.