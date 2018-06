Hockenheim. (pol/rl) Am Sonntagmorgen um 1 Uhr sollte ein betrunkener 21-Jähriger am Eingang zur Fortuna-Passage einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Hockenheim unterzogen werden. Der junge Mann zeigte sich laut Polizeibericht von Beginn an aggressiv und provoziernd. Anstatt sich beruhigen zu lassen, schrie sich der in Rage und beleidigte die Beamten mit Ausdrücken aus der Gossensprache. Da er sich nicht beruhigen wollte, legten die Beamten dem Mann Handschellen an und brachten ihn auf das Revier. Laut Polizeibericht hatte der Mann 1,2 Promille intus.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung.