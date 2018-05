Hockenheim. (pol/mare) Ein zehnjähriges Mädchen befuhr am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr mit einem Kinderfahrrad einen Fußverbindungsweg, welcher auf die Obere Mühlstraße führt. Dort fuhr sie unachtsam auf die Straße und wurde von einem Auto angefahren, wie die Polizei mitteilt.

Die 56-jährige Pkw-Führerin bremste sofort, als sie das Kind sah. Sie konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Das Kind wurde in der Folge über die Motorhaube geschleudert und kam hinter dem Fahrzeug auf der Straße zum Liegen.

Glücklicherweise erlitt das Kind lediglich eine oberflächliche Verletzung in Form einer Schürfwunde am Arm. Auch der vor Ort befindliche Notarzt konnte keine weiteren Verletzungen feststellen, weshalb das Mädchen noch vor Ort in die Obhut des Vaters übergeben werden konnte. Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Hockenheim übernommen.