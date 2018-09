Heppenheim/Birkenau. (pol/kau) Die Polizei meldet gleich zwei Fälle von Diebstählen beim Einkaufen an der Bergstraße. Eine 75-Jährige aus Heppenheim war demnach am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in der Lilienthalstraße einkaufen. Sie hatte die Handtasche in den Korb an ihrem Rollator gehängt und ihn für einen kurzen Moment unbeobachtet gelassen.

Laut dem aktuellen Ermittlungsstand nutzte dies wohl eine junge Kriminelle aus und klaute einen Geldbeutel aus der Tasche. Erst an der Kasse bemerkte die Seniorin, dass sie bestohlen wurde.

Bereits vergangenen Donnerstag hatte die Polizei eine ähnliche Tat in einem Laden in der Hauptstraße in Birkenau aufgenommen. Eine 44-Jährige hatte ihre Tasche an den Einkaufswagen gehängt und war ihren Besorgungen nachgegangen. Unbekannte stahlen in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie mit Geld und den persönlichen Papieren der Frau.

Die Polizei nimmt die beiden Diebstähle zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass Handtaschen und andere persönliche Gegenstände nicht in den Einkaufswagen gehören. Man sollte sie immer bei sich tragen, um geübten Langfingern keine Gelegenheit zum Diebstahl zu bieten.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei in Heppenheim unter Telefon 06252/7060 melden.