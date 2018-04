Heppenheim. (pol/mare) Ob die Einbrecher auf Ostereiersuche waren? Am Ostersonntag kam es nämlich gegen 16 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Lessingsstraße. Hierbei wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Einer der Täter wurde bei der Tat durch den nach Hause kommenden Geschädigten im Wohnzimmer angetroffen und ergriff sofort die Flucht, wie die Polizei mitteilt.

Hierbei verließ er das Grundstück durch das Hoftor in die Lessingstraße, rannte in die Mozartstraße und stieg als Beifahrer in einen Pkw ein, der vor einer Fahrschule wartete. Die amtlichen Kennzeichen des Pkws wurde noch während der Flucht vom Auto entfernt.

Danach fuhr der Pkw zunächst in Richtung Tiergartenstraße davon und bog dann nach links in die Tuchbleichstraße ein.

Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem männlichen Täter mit südosteuropäischem Erscheinungsbild und einer weiteren Frau, die anschließend den Pkw gefahren haben soll. Ebenso fahndet die Polizei nach einem weißen Audi A3, an dem während der Flucht durch Heppenheim keine amtlichen Kennzeichen mehr angebracht waren.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeidirektion Bergstraße unter Telefon 06252 / 7060.