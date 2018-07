Hemsbach. (pol/mare) Ein Einparkversuch hat am Freitagabend eine Pöbelei ausgelöst. Das berichtet die Polizei.

Gegen 19.45 Uhr befand sich ein Ehepaar in einer Bankfiliale Am Kurpfalzkreisel in Hemsbach. Vermutlich aufgrund des Einparkmanövers wurden der 51-Jährige und die 45-Jährige von einem Unbekannten mehrfach beleidigt. Zudem spuckte er dem 51-Jährigen ins Gesicht.

Das Ehepaar ließ sich hiervon nicht provozieren und fuhr zunächst auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Berliner Straße. Der Unbekannte fuhr jedoch hinterher und schlug schließlich den 51-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch wurde dieser leicht verletzt.

Anschließend entfernte sich der Täter mit seinem Fahrzeug, vermutlich ein Kia mit Heidelberger Zulassung. Er wird wie folgend beschrieben: etwa 50 Jahre alt, kurze, helle Haare, er war bekleidet mit einer langen, hellen Stoffhose und blauen Sneakers.

Aufgrund von regem Kundenverkehr auf dem Parkplatzareal erbitten die Ermittler Hinweise an das Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10030.