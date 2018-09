Hemsbach. (pol/kau) Im Einmündungsbereich Beethoven-/Grabenstraße sind am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Beteiligt waren ein 46-jähriger Chevrolet-Fahrer sowie eine 45-jährige Fiat-Fahrerin, teilt die Polizei mit.

Nach Angaben des Autofahrers hatte er an der Einmündung zunächst angehalten. Er nahm dann an, dass die Autofahrerin nach rechts abbiegen wollte und sei dann weitergefahren. Bei der Kollision verletzten sich die Frau und ihr Kind, das mit im Auto saß. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte sie ein Krankenwagen in eine Klinik, wo sie weiter behandelt wurden.

An Chevrolet und Fiat entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Abschleppdienste transportierten die nicht mehr fahrbereiten Autos ab.