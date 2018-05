Hemsbach. (pol/mare) Drei verletzte Beteiligte und Sachschaden von rund 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Hemsbach. Das berichtet die Polizei.

Eine 80-jährige Frau war gegen 14 Uhr mit ihrem VW iauf der Bundesstraße B3 in Richtung Laudenbach unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Beethovenstraße stieß sie mit einer 35-jährigen Mini-Fahrerin, die aus der Beethovenstraße nach rechts in die Bundesstraße abbiegen wollte, und einem 40-jährigen VW-Fahrer, der zuvor von der Landstraße in die Beethovenstraße eingebogen war, zusammen. Dabei wurden alle drei Beteiligten leicht verletzt.

Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurden der Verkehr durch Polizeikräfte umgeleitet. Im Anschluss daran musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden.