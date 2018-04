Hemsbach. (pol/mare) Am Samstag kurz vor 13 Uhr setzte ein Unbekannter eine Dehnfuge am Gebäude der Uhlandschule in Hemsbach in Brand. Das teilt die Polizei mit.

Demnach wurden Hartfaserplatten und Glaswolle unter der Fuge ins Kokeln und Glimmen gebracht, was eine Rauchentwicklung zur Folge hatte. Diesen Rauch nahm eine aufmerksame 21-jährige Spaziergängerin wahr und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen.

Erst kürzlich stand die Uhlandschule schon einmal im Fokus der Polizei: Sie war mit Graffiti beschmiert worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Weinheim unter Telefon 06201 / 10030 in Verbindung zu setzen.