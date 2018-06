Heidelberg/Sinsheim. (pol/mare) Die Serie von Anrufen falscher Polizeibeamter reißt nicht ab. Das berichtet die "echte" Polizei.

Erneut trieben Telefonbetrüger in der Region ihr Unwesen und kontaktierten am Montagabend alleine in Heidelberg sechs Bürgerinnen, um an Informationen über deren Vermögens- und Besitzverhältnisse zu gelangen. In allen Fällen gaben sich die Anrufer als Polizei- oder Kriminalbeamter aus und erklärten den Seniorinnen, dass man in Nähe der jeweiligen Wohnanschrift Einbrecher festgenommen habe.

Weiterhin täuschten die Betrüger vor, dass ein Einbruch bei den Rentnerinnen geplant gewesen sei und man es auf deren Wertgegenstände abgesehen hätte. Doch die Geschädigten gaben richtigerweise keine Informationen über sich Preis und beendeten alle das Gespräch.

Auch eine 85-jährige Sinsheimerin erhielt in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr einen Anruf eines falschen Polizeibeamten, der mit derselben Masche vorging. Doch auch sie reagierte richtig, legte den Hörer unverzüglich wieder auf und verständigte die Polizei.