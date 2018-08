Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Die Überschriften der Polizeimeldungen lauten exakt gleich: "Nach versuchtem Fahrraddiebstahl Täter festgenommen". In Heidelberg und Mannheim hatten die Langfinger wenig Erfolg. Hier die Geschichten:

Heidelberg: Am Samstagabend gegen 22 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Zwei männliche Personen am Heidelberger Busbahnhof, so ihre Berichte, seien dabei, abgestellte Fahrräder stehlen zu wollen. Und tatsächlich: Die alarmierten Beamtentrafen am Tatort auf zwei junge Männer im Alter von 19 und 24 Jahren, auf die die abgegebenen Personenbeschreibungen zutrafen.

Einer der Täter hatte einen Tretroller dabei, der augenscheinlich zuvor gestohlen wurde. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen und zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht.

Dabei spuckte der 24-Jährige mehrfach in Richtung der Beamten. In der Dienststelle leistete dieser dann Widerstand und trat dabei nach einem Beamten. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen den jungen Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt. Zudem müssen sich beide wegen Diebstahls verantworten.

Mannheim: Bereits am Donnerstagabend um 20 Uhr beobachteten mehrere Zeugen am Strandbadweg einen jungen Mann, der mit einem Bolzenschneider versuchte, ein Fahrradschloss zu knacken. Mit dem Schloss waren zwei hochwertige Fahrräder verschlossen.

Als die Beamten vor Ort waren, war der Dieb bereits weg. Aufgrund von Zeugenhinweise und einer Personenbeschreibung fanden die Polizisten den Tatverdächtigen auf der Wiese des Strandbads. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen wurde der Bolzenschneider und weiteres Aufbruchswerkzeug gefunden. In seiner Hand hielt er zudem ein Tütchen mit weißem Pulver - Amphetamin.

Außerdem hatte er zwei Geldbörsen und persönliche Gegenstände von anderen Menschen dabei. Ob es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handelt, müssen die Beamten noch herausfinden.

Da der Tatverdächtige keine eigenen Papiere dabei hatte, wurde er vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung der angegebenen Personalien stellte sich heraus, dass der junge Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahls sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet - anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.