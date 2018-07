Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Gleich zu mehreren Einbrüchen ist es am Freitag und Samstag gekommen. Das berichtet die Polizei.

Heidelberg: Am Samstag zwischen 20 und 23.45 Uhr brachen ein oder mehrere bislang Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ziegelhäuser Landstraße ein. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und erbeuteten hochwertigen Schmuck.

Zeugen, denen verdächtige Personen im Tatzeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1744444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Mannheim: Am Freitag zwischen 13 und 16.50 Uhr brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung im Quadrat R7 ein und entwendeten Wertgegenstände im Wert von knapp 500 Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/174 4444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Mannheim: Am Freitag zwischen 2 und 8.30 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in eine Gaststätte in der Lutherstraße ein. Der oder die Täter entwendeten aus einer Kasse Bargeld und brachen mehrere Spielautomaten und entwendeten das darin befindliche Geld. Danach konnten sie mit ihrer Beute von mehreren tausend Euro flüchten.

Zeugen, denen verdächtige Personen im Tatzeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.