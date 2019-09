Heddesheim. (pol/rl) Am Sonntagmittag war ein 42-jähriger Fahrradfahrer gegen 11.45 Uhr auf dem parallel zur OEG-Linie verlaufenden Feldweg von Mannheim-Wallstadt in Richtung Heddesheim unterwegs. Auf Höhe des unbeschrankten Bahnübergangs am Ilvesheimer Weg bog er unter Missachtung des Andreaskreuzes unachtsam nach rechts in Richtung Landesstraße L541 ab und kollidierte mitten auf dem Bahnübergang mit einer OEG, die in Richtung Heddesheim fuhr.

Der Fahrradfahrer, der einen Fahrradhelm trug, erlitt eine Beckenfraktur und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.