Heddesheim. (pol/mare) Als eine Bewohnerin am Dienstag gegen 9 Uhr in ihre Wohnung in der Dürerstraße zurückkehrte, staunte sie nicht schlecht. Ein Einbrecher war nämlich am Werk gewesen - aber vergeblich, wie die Polizei mitteilt.

Der Unbekannte hatte versucht, über mehrere Terrassentüren in die Wohnung zu kommen. Nach einigen erfolglosen Versuchen, die Türen aufzuhebeln, gab er auf und verschwand - die Türen hielten stand. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Zeugen, die Auskunft zu Täter oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/41443 an den Polizeiposten Heddesheim zu wenden,