Groß-Rohrheim/Darmstadt. (dpa/lhe) Nach dem Feuer auf einem Feld in Südhessen ist die Brandursache am Dienstag noch unklar gewesen. Das Feuer war am Montag bei Groß-Rohrheim an der Bergstraße auf einer Fläche von umgerechnet rund zehn Fußballfeldern ausgebrochen. Es konnte am Abend endgültig gelöscht werden, wie ein Polizeisprecher in Darmstadt am Dienstag sagte. Verletzt wurde niemand. Auch die Höhe des Schadens stand am Dienstag zunächst nicht fest.

Auch am Rande der Autobahn 5 in der Nähe des Frankfurter Flughafens hatte am Montag eine Gras- und Gestrüppfläche gebrannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stuft die Feuergefährdung «von offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage» auf seiner Internetseite für Hessen aktuell mit Stufe 4 ein, wobei 5 die höchste Warnstufe ist.