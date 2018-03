Weinsberg. (pol/mare) Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt - das berühmten pippi-langstrumpf'schen Motto hat sich wohl ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer zu eigen gemacht. Denn er bog falsch auf der Autobahn ab - und dreht einfach um und hielt an. Prompt hat es gekracht.

Aber von vorne: Der 27-Jährige fuhr kurz vor 7 Uhr auf der A 81 von Stuttgart in Richtung Würzburg und wollte am Kreuz Weinsberg in Richtung Nürnberg auf die A 6 wechseln. Aus Versehen fuhr er jedoch weiter in Richtung Mannheim. Als er sich bereits auf der Überleitung befand, drehte er einfach um und fuhr als Geisterfahrer wieder zurück.

Als er merkte, dass etwas nicht stimmte, hielt er seinen Mercedes an. Unmittelbar darauf konnen die Fahrer eines Opels, eines VW T4, eines Kleinlasters und eines Jeeps Renegade nicht mehr anhalten oder ausweichen und stießen gegen den Mercedes oder aufeinander.

Der dabei entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf knapp 50.000 Euro geschätzt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Durch die notwendige Sperrung eines Fahrstreifens entstanden für den Verkehr aus Richtung Stuttgart Behinderungen.