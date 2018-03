Frankenthal. (dpa/lrs) Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Frankenthal gesprengt. Wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte, erbeuteten sie dabei Geld in zunächst unbekannter Höhe. Am Automaten selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das umliegende Gebäude blieb ohne nennenswerte Beschädigung. Die Täter entkamen unerkannt.

In der Region kommt es immer wieder zu ähnlichen Überfällen auf Geldautomaten. Erst in der vergangenen Woche fuhren Unbekannte mit einem Traktor in das Foyer einer saarländischen Bankfiliale und rissen einen Automaten mit einem Seil aus seiner Verankerung.