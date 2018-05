Lampertheim. (pol/vs) Unbekannte sprengten am Montag einen Geldautomaten in der Otto-Hahn-Straße, wie die Polizei mitteilt. Gegen 1.05 Uhr teilte die zuständige Sicherheitsfirma der Polizei einen Einbruchsalarm mit. Zeitgleich nahm ein Lampertheimer einen lauten Knall wahr sowie einen dunkles Auto, das von der SB-Stelle kommend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte gefahren war.

Durch die Explosion wurde der Geldautomat schwer beschädigt, der Vorraum der SB-Stelle sowie die Wand zum benachbarten Imbiss stark in Mitleidenschaft gezogen. Über die Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Aussage treffen. Auch ist derzeit noch nicht bekannt, wie viel Geld die Täter erbeutet haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0.