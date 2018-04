Landau. (pol/rl) Ein Student hat bei einer Kneipentour des Landauer AstA durch die Innenstadt in der Nacht zum Donnerstag kam es zu mehreren Zwischenfällen. Zwischen 22 und 3 Uhr waren laut Polizei bis zu drei Streifenteams gleichzeitig damit beschäftigt gemeldete Vorfälle abzuarbeiten und die Anzeigen aufzunehmen.

In Zusammenhang mit der Kneipentour wurden eine Ruhestörung, eine Sachbeschädigung, eine sexuelle Belästigung und fünf Körperverletzungsdelikte registriert. Begonnen hatte es gegen 21.45 Uhr als Männer Seenotfackeln abbrannt und dabei die Motorhaube eines geparkten BMW beschädigten.

Auf die Wache gebracht werden musste ein 19-jähriger Student aus dem Saarland. Er hatte in einer Kneipe zunächst eine Frau sexuell belästigt. Als er danach aus dem Lokal geworfen wurde, traf er vor der Kneipe auf eine andere Gruppe. Auch hier trat er in unflätiger Weise gegenüber einer Frau auf und spuckte ihr ins Gesicht. Ein Bekannter der Frau stellte sich schützend vor sie, wonach ihm der 19-Jährigen einen so starken Faustschlag ins Gesicht verpasste, dass dem Bekannten ein Schneidezahn abbrach.

Der betrunkene 19-Jährige wurde festgenommen und auf die Wache gebracht.