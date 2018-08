Rhein-Neckar. (pol/mare) Am Wochenende waren in der gesamten Region wieder Einbrecher unterwegs. Die ungebetenen Gäste konzentrierten sich nicht nur auf private Wohnungen. Ein Überblick über die Mitteilungen der Polizei:

Weinheim: Am frühen Samstagmorgen wurde in einem Supermarkt in der Gewerbestraße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 4.20 Uhr Zugang zu den Räumen des Supermarktes, indem sie ein etwa ein Quadratmeter großes Loch in das Dach hineinschnitten. Über dieses kletterten sie vermutlich mit einer Leiter in das Warenhaus hinein und machten sich im Erdgeschoss an einem Geldautomaten zu schaffen.

Als dann die Alarmanlage auslöste, ließen die Täter plötzlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten über die Einstiegsstelle in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden schlägt allerdings mit rund 6000 Euro zu Buche.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weinheim unter Telefon 06201/10030 zu melden.

Mannheim: Zu einem versuchten Einbruch in eine Pizzeria kam es am Samstag gegen 0.45 Uhr in der Ludwig-Guttmann-Straße. Ein Unbekannter begab sich in das Vereinsheim eines Tennisclubs und versuchte von dort, die Tür zur Pizzeria aufzuhebeln.

Dabei wurde er von einem Zeugen überrascht, mit welchem es daraufhin zu einem Gerangel kam. Der Täter schubste den Mann von sich weg und rannte anschließend davon. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und sah, wie der Unbekannte in einen schwarzen VW Golf mit Mannheimer Kennzeichen einstieg und davonfuhr. Eine Fahndung nach den Flüchtigen blieb ergebnislos.

Laut Zeugenaussage war der Täter schätzungsweise 1,75 Meter groß. Er trug ein grün-gelb-kariertes Hemd, eine braune Hose, eine gleichfarbige Sturmhaube und weiße Gummihandschuhe. Weitere Zeugen setzen sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 in Verbindung.

Mannheim: Brachial eingebrochen wurde zwischen Samstag, 7 Uhr, und Sonntag, Mitternacht, in eine Bäckerei im Quadrat M5. Indem er die Eingangstür des Anwesens aufhebelte, verschaffte sich der Täter Zugang zum Treppenhaus, wo er gewaltsam die Tür zur Bäckerei aufbrach.

Aus dem Verkaufsraum nahm er sich eine Kasse und durchsuchte diese in einem Nebenraum. Nachdem er dann noch mehrere Schränke durchwühlt hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/1743310.

Rauenberg: Zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hofäcker" eingebrochen. Ein oder mehrere Täter hebelten auf der Gebäuderückseite mit brachialer Gewalt die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Sie durchwühlten sämtliche Schubladen und Regale, wobei ihnen Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert in die Hände fielen. Der entstandene Sachschaden steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 zu melden.