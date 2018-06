Rhein-Neckar. (pol/mare) Einbrecher waren wieder in der Region unterwegs. Ihre Ziele waren dabei unterschiedlicher Natur, wie die Polizeiberichte zeigen. Ein Überblick:

Ein Möbelhauseinbruch in der Carl-Zeiss-Straße in Walldorf wurde am späten Montagabend kurz vor Mitternacht der Polizei gemeldet. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren unverzüglich zum Gebäude, umstellten und durchsuchten es mit Unterstützung der Polizeihundeführer. Antreffen konnten die Beamten niemand mehr.

Ob die Täter bei ihrem Einbruch Gegenstände gestohlen haben oder ob diese gar bei ihrer Tatausübung gestört wurden und ohne Beute flüchteten, ist derzeit noch unklar und bedarf der weiteren Ermittlungen.

Ein Zeuge wurde gegen 23.25 Uhr durch Scheibenklirren aufmerksam und konnte zwei Lkw wahrnehmen, als er nachsah. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 1000 Euro. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugentelefon: 06222/57090.

Über das vergangene Wochenende brachen Unbekannte einen Baustellencontainer in der Industriestraße in Dielheim brachial auf. Rund 200 Meter Kabel sowie diverse Arbeitsmaterialien im Gesamtwert von über 1500 Euro ließen die Täter mitgehen. Als Tatzeit kommt Freitagmittag, 13 Uhr, bis Montagfrüh, 7 Uhr, in Betracht. Bei Arbeitsbeginn stellten Arbeiter den Aufbruch des Containers fest und verständigten die Polizei. Zeugentelefon: 06222/57090.

Am Montag zwischen 1.30 Uhr und 14 Uhr brach ein Unbekannter in eine Shishabar im Quadrat G7 in Mannheim ein.

Der Unbekannte hatte sich Zutritt verschafft, indem er im Treppenhaus des angrenzenden Anwesens eine Zugangstür aufbrach. Anschließend machte er sich im Inneren an drei Geldspielautomaten zu schaffen und stahl aus diesen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugentelefon: 0621/12580.

Brachial eingebrochen wurde am frühen Montag in eine Gaststätte im Quadrat Q2 in Mannheim. Mit roher Gewalt hebelte ein bislang unbekannte Täter eine Hintertür auf und drang über diese in die Gaststätte ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machte er sich im Inneren an einem Tresor zu schaffen und entwendete aus diesem über 1000 Euro Bargeld.

Weiterhin brach er zwei Geldspielautomaten auf und stahl auch hieraus das gesamte Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist bislang unklar. Der Einbruch muss sich zwischen 2.20 und 8.20 Uhr ereignet haben. Zeugentelefon: 0621/12580.

Von dem Gelände eines Tagesförderungszentrums in der Karl-Feuerstein-Straße in Mannheim entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, diverses Gartenzubehör. Die Unbekannten waren vermutlich über eine Umzäunung geklettert und gelangten so auf das Anwesen. Hier ließen sie einen Gartenschlauchwagen, zwei Sonnenschirme, sechs Gartenstühle sowie zwei Teichpumpen mitgehen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände steht bislang nicht fest. Zeugentelefon: 0621/777690 oder 0621/762540.