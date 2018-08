Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mare) Einbrecher waren am Dienstag sehr umtriebig. Neun Vorfälle wurden den Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim gemeldet.

> In Heidelberg schlugen die Einbrecher in Wieblingen und in Handschuhsheim zu. In der Veltenhofer Straße brachen der oder die Täter zwischen 9.50 Uhr und 18.30 Uhr ein, indem sie die Scheibe der Terrassentür einwarfen und sich so Zutritt verschafften. Im Andreas-Hofer-Weg ereignete sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 17.40 Uhr und 21.45 Uhr. Hier gelangten Unbekannte über das Küchenfenster in die Wohnräume.

> Im Mannheimer Stadtteil Seckenheim wurde gegen 19.40 Uhr ein Unbekannter dabei überrascht, wie er versuchte, in der Straße Beim Bauerspfad den Rollladen eines Terrassenfensters hochzuschieben. Der etwa 1,70 Meter große, dunkel gekleidete, stämmige Mann flüchtete Richtung Meersburger Straße / Waldkircher Straße.

> Im südlichen Rhein-Neckar-Kreis kam es in Hockenheim und in Leimen zu zwei vollendeten Taten. In Leimen wurde in der Panoramastraße ein Badezimmerfenster aufgehebelt und anschließend das ganze Haus durchsucht. Hier hatten es die Täter vorwiegend auf Bargeld und Goldmünzen abgesehen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. In der Kolpingstraße in Hockenheim hebelten Unbekannte zwischen 16 Uhr und 20 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und kamen auf diesem Weg ins Haus. Die Einbrecher erbeuteten hier vor allem Schmuck.

> Im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis ereigneten sich vier Einbrüche. In der Steingrundstraße in Weinheim-Rippenweier drangen die Täter zwischen 14.20 Uhr und 2.15 Uhr über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein, durchsuchten dieses komplett und stahlen Geld, Mobiltelefone sowie Uhren und Schmuck. In Weinheim-Heiligkreuz versuchten die Einbrecher "Im Wiesental" zunächst ein Fenster im EG aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, warfen sie kurzerhand die Verglasung ein und verschafften sich so Zutritt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Tablet-PC gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die Zeit zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr. In Hirschberg-Leutershausen sah der Geschädigte bei der Rückkehr zu seinem Reihenhaus "In der Hühl" kurz nach 19 Uhr noch den Einbrecher flüchten. Dieser hatte im Vorfeld eine Kellertür aufgehebelt, das Anwesen durchsucht und Geld sowie Schmuck gestohlen. Im Zusammenhang mit diesem Wohnungseinbruch sucht die Polizei nach einem silberfarbenen Ford mit EU-Kennzeichen, welcher in Tatortnähe geparkt stand und dann schnell davonfuhr. Auch in Schriesheim-Ursenbach kam es am Nachmittag/frühen Abend zu einem Einbruch. Zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr wurde im Hohlweg ein Fenster aufgehebelt und danach die Wohnräume durchsucht. Die Täter entkamen mit einem Tresor sowie Schmuck.

Die bei der Kriminalpolizei angesiedelte EG Eigentum hat in allen Fällen die weitere Ermittlungsarbeit übernommen. Inwiefern zwischen den Taten Zusammenhänge bestehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Zeugen werden gebeten, die örtlichen Polizeidienststellen oder die Zentrale des Polizeipräsidiums Mannheim unter Telefon 06 21 / 17 40 anzurufen.