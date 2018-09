Rhein-Neckar. (pol/mare) Donnerstag war Tag und Nacht für Einbrecher in der Region. Es kam gleich zu mehreren Delikten, wie die Polizei mitteilt. Ein Überblick.

Laudenbach: Zwischen 7.30 und 16.15 Uhr wurde in ein Wohnhaus im Erlenweg eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter war durch Aufhebeln der Terrassentür in das Anwesen gelangt und hatte im Inneren sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei stahlen sie Schmuckstücke und Bargeld von noch unbekanntem Wert.

Zeugen beobachteten gegen 15 Uhr, wie zwei Männer an der Haustür des betroffenen Anwesens klingelten. Nachdem niemand geöffnet hatte, gingen die Unbekannten zunächst davon, blieben jedoch vor dem Nachbarhaus kurz stehen und unterhielten sich mit einer Person, die den Erlenweg entlang gelaufen kam.

Einige Minuten später sahen die beiden Zeugen dann, wie die drei Personen entlang des Erlenwegs/Eichenwegs davonrannten und in Richtung "Südring flüchteten". Einer der drei habe bei der Flucht einen kleinen Beutel bei sich gehabt.

Die beiden Männer, die an der Haustür klingelten, waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatten eine schlanke Figur und kurze dunkle Haare. Die dritte Person war schätzungsweise 40 bis 45 Jahre alt, korpulent und hatte ebenfalls kurze dunkle Haare.Ob das Trio mit der Tat im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10030.

Brühl: In der Nacht auf Donnerstag kam es in der Schwetzinger Straße zu einem Diebstahl auf einem Baustellengrundstück. Unbekannte verschafften sich zwischen 18 und 9 Uhr zunächst Zutritt, indem sie den Maschendrahtzaun durchtrennten. Dann fuhren sie mit ihrem Fahrzeug auf das Gelände. Dort luden sie die Rüttelplatte der Marke Atlas im Wert von 2000 Euro auf.

Zeugen melden sich unter Telefon 06202/71282 beim Polizeiposten Brühl.

Mannheim: In der Nacht auf Donnerstag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Handygeschäft in der Mittelstraße. Zwischen 22 Uhr am Abend und 10,20 Uhr am Morgen brach der Täter den Stahlschrank des Ladens auf und entwendete vier hochwertige Modelle. Des Weiteren plünderte der Täter die Kasse und stahl zudem ein Bündel Prepaidkarten.

Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf mehr als 1000 Euro. Zeugen melden sich unter Telefon 0621/33010 beim Polizeirevier Neckarstadt-West.