Brühl. (pol/rl) In einem Mehrfamilienhaus in der Bussardstraße wurde am Donnerstag zwischen 10 und 16 Uhr in zwei Wohnungen eingebrochen. Im vierten Obergeschoss des Anwesens hebelte ein Täter die Eingangstüren der betroffenen Wohnungen auf und durchsuchte Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der Täter aus einer der beiden Wohnungen mehrere Schmuckstücke. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Anwohnern bemerkten am Vormittag gegen 11 Uhr im Treppenhaus zwei Frauen und einen Mann auf, die sich verdächtig verhielten. Auffällig war, dass der Mann vermutlich eine Gehbehinderung vortäuschte. Eine der beiden Frauen hielt einen Blumenstrauß in der Hand.

Zwei der verdächtigen Unbekannten wurden der Polizei wie folgt beschrieben :

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schmale Figur, einen dunklen Hauttyp und schwarze Haare.

Eine der Frauen soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, ist etwa 1,60 Meter groß, hat einen dunklen Hauttyp, schwarze Haare und trug ein Gewand und ein Kopftuch.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der 0621/83397-0 zu melden.