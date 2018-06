Rhein-Neckar. (pol/mare) Zahlreiche Einbrüche hat die Polizei am Wochenende bearbeiten müssen. Dabei waren einige ungewöhnliche Tatorte dabei. Ein Überblick:

Bei einem Einbruch in ein Tattoo-Geschäft in der Hauptstraße in Eppelheim erbeuteten bislang unbekannte Täter einen grauen Tresor - Größe rund 60 mal 60 Zentimeter - mit Bargeld, ein Laptop und eine Wechselgeldkasse sowie mehrere Tattoo-Maschinen mit Netzteilen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, den Rollladen eines Fensters neben der Eingangstür in der Hauptstraße hochgedrückt, das Fenster aufgehebelt und eingestiegen. Zeugentelefon: 06221/34180.

In der Nacht zum Sonntag verschafften sich Täter brachial über ein Fenster Zugang zu den Räumen einer Gaststätte in Walldorf und durchsuchten im Innern verschiedene Schränke und Regale. Was den Tätern im Einzelnen in die Hände fiel, ist derzeit noch nicht exakt geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Anhand von Aufzeichnungen dürften an dem Einbruch mindestens drei Personen beteiligt gewesen sein. Als Tatzeit kommt 1.30 bis 10 Uhr am Sonntagmorgen in Betracht. Zeugentelefon: 06222/57090.

Zwei Einbrecher überraschte ein Zeuge am frühen Montagmorgen, als diese gerade einen Automaten im Mannheimer Klinikum aufbrachen. Um kurz nach Mitternacht verschaffte sich das Duo über ein verschlossenes Tor Zugang zum Krankenhaus. Im Innern machten die Diebe sich dann an einem Automaten zu schaffen. Durch die Geräusche wurde ein 38-jähriger Zeuge auf die Situation aufmerksam und schritt sofort ein. Den beiden Tätern gelang es, aus dem Krankenhausflügel zu ihren "Fluchtfahrzeugen" - zwei Fahrräder - zu flüchten. Der unnachgiebige Zeuge nahm die Verfolgung zu Fuß auf, was zur Folge hatte, dass die Diebe sich ihrer Beute und ihres Aufbruchswerkzeugs entledigten. Anschließend gelang diesen die Flucht in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. männlicher Europäer, etwa 1,75 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, kräftig, Vollbart, bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil. 2. weibliche Europäerin, etwa 1,65 Meter groß, jünger als der männliche Täter, schlank, sie trug einen Kapuzenpulli oder Jacke. Zeugentelefon: 0621/1744444.

In der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Garnisonstraße in Mannheim wurde in der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in ein Restaurant eingebrochen. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des Anwesens und machten sich dort an der Seiteneingangstür zu schaffen. Über diese drangen sie in das Lokal ein und brachen dort drei Geldspielautomaten auf. Nachdem sie dann noch mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt hatten, waren die Unbekannten wieder geflüchtet. Ob die Täter etwas stahlen, ist bislang unklar. Der Sachschaden steht ebenfalls noch nicht fest. Zeugentelefon: 0621/33010.

In der Nacht auf Sonntag brach ein Unbekannter in ein Café im Gartenschauweg in Mannheim ein und erbeutete mehrere hundert Euro. Der Täter verschaffte sich Zutritt, indem er die Glasscheibe der hinteren Eingangstür einschlug. Im Café durchwühlte er sämtliche Schubladen, versuchte ergebnislos einen Tresor zu öffnen und zerstörte offenbar mutwillig mehrere Gegenstände. Anschließend schlug er die Scheibe der Haupteingangstür ein, gelangte so in ein angrenzendes Pflanzenschauhaus und zerstörte dort eine Glasvitrine. Ob der Täter neben dem Bargeld noch weitere Wertgegenstände mitgehen ließ, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit ebenfalls noch nicht beziffern. Zeugentelefon: 0621/1743310.