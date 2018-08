Altlußheim. (pol/rl) Einbrecher suchten in ein Autohaus in der Benzstraße am frühen Mittwochmorgen heim. Zwischen 1 und 7 Uhr hebelten die Täter das Tor der Werkstatt auf, durchquerten die Werkstatt und den Verkaufsraum und brachen die Tür zum Büro auf.

Sie durchsuchten die Räume oberflächlich und nahmen eine Geldkassette mit, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag befand.

Wer in der Benzstraße zwischen 1 und 7 Uhr etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat, wende sich bitte an das Polizeirevier Hockenheim unter der 06205/2860-0.