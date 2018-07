Eberbach/Laudenbach. (pol/mare) Navidiebe sind in der gesamten Region schon länger unterwegs. In den letzten Tagen haben sie wieder zugeschlagen, wie die Polizei berichtet.

Eberbach: Am frühen Dienstagmorgen versuchten zwei unbekannte Täter in Eberbach aus einem abgestellten Mercedes Sprinter das Navigationsgerät zu entwenden. Die Einbrecher drangen in das Fahrzeug ein, manipulierten am Kabelbaum herum und versuchten, das fest eingebaute Navigationsgerät zu entwenden.

Dabei wurden sie durch einen Zeugen beobachtet. Als sich dieser dem Fahrzeug näherte, öffneten die beiden Unbekannten die Fahrertür und flüchteten. Beim Öffnen der Fahrzeugtür wurde ein daneben abgestelltes Fahrzeug beschädigt.

Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, 20 bis 40 Jahre alt, kräftige Figur, helle Hautfarbe, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Laudenbach: In der Nacht auf Montag brachen Unbekannte in Laudenbach in ein geparktes Auto ein. Die Einbrecher schlugen zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, die Scheibe eines 4er BMW ein, der in der Bachstraße abgestellt war. Im Inneren bauten sie Navigationssystem und Multifunktionslenkrad aus und entwendeten beides.

In derselben Nacht zwischen 21 und 6 Uhr Montagfrüh schlugen Unbekannte an einem weiteren BMW, 5er Modell, der im Schubertweg geparkt war, ebenfalls eine Scheibe ein, und drangen so in das Fahrzeug ein.

Hier bauten sie das Navigationsgerät aus und ließen es mitgehen. Das Lenkrad ließen die Einbrecher unangetastet im Fahrzeug zurück.

Zeugen, die in beiden Fällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444 zu melden.