Brühl. (pol/mare) Eine 41-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Sie war gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Heiligenhag/Friedensstraße unterwegs. Die Frau fuhr auf dem Heiligenhag in Richtung Bachstraße. An der Kreuzung nahm ihr ein von links kommender unbekannter Autofahrer die Vorfahrt. Die Radfahrerin musste ausweichen und wurde hinter dem unbekannten Auto mitten auf der Kreuzung von einer 36-jährigen Seat-Fahrerin erfasst, die in Richtung Schwetzinger Straße unterwegs war. Sie wurde auf die Motorhaube geschleudert, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte zu Boden.

Ein Krankenwagen brachte die 41-Jährige in eine Klinik, sie schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Der unbekannte Autofahrer, der der Radfahrerin die Vorfahrt nahm, machte sich einfach aus dem Staub. Es ist nur bekannt, dass er ein graues Auto mit HD-Kennzeichen fuhr.

Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Um den Unfallverursacher zu erwischen, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer helfen kann, kann sich unter Telefon 0621/833970 melden.