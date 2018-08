Brühl. (rnz/rl) Zu einem Flächenbrand kam es am Pferchstückerweg in der Nacht zum Donnerstag. Wie die Feuerwehr Brühl meldet, wurde der Brand gegen 2.11 Uhr gemeldet. Als die Wehrleute eintrafen, stand ein Fläche von rund 200 Quadratmetern in Brand.

Mit zwei Trupps unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht. Anschließend wurde die Fläche mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um letzte Glutnester aufzuspüren.