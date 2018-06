Brühl. (pol/mare) In Brühl gehen Reifenschlitzer um: Anfang des Monats und zuletzt am vergangenem Wochenende wurden an insgesamt 13 Autos einer oder mehrere Reifen von einem oder mehreren Tätern zerstochen. Das berichtet die Polizei.

In allen Fällen wurden die seitlichen Reifenflanken mit einem spitzen Gegenstand durchbohrt, die Reifen total beschädigt. Die ermittelten Tatzeiträume lagen immer zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen.

Die Sachbeschädigungen an den geparkten Fahrzeugen wurden in der Hauptstraße, in der Gartenstraße, der Ormessonstraße, dem Lindenplatz, Messplatz und der Neugasse/ Görngasse begangen. Der Schaden geht in die Tausende Euro.

Der Polizeiposten Brühl bittet nun Personen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon 0621/833970 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.