Brühl. (pol/van) Zu tief ins Glas geschaut hatte am Mittwoch ein 48-Jähriger, wie die Polizei berichtet. Gegen 20.45 Uhr war der Audifahrer in der Lenaustraße unterwegs, als aufgrund seiner Fahrweise eine Zeugin auf ihn aufmerksam wurde.

Der 48-Jährige soll sein Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn gestoppt und dann mehrmals kurz angefahren sein. Hierbei beschädigte er nach Angaben der Beamten einen am Straßenrand geparkten Ford. Anschließend flüchtete er in Richtung Waldweg weiter und blieb dort stehen.

Bei der Kontrolle fiel der verständigten Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ein "starker Alkoholgeruch" und mehrere Weinflaschen im Wagen auf. Außerdem wirkte der Autofahrer benommen, so die Polizei.

An dem Fahrzeug wurden frische Unfallspuren festgestellt. Der Audi wurde sichergestellt und abgeschleppt. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,74 Promille. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, die Schadenshöhe am Audi muss noch geklärt werden. Der Audifahrer muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Die Ermittlungen des Unfallfluchtermittlungsdienstes Mannheim dauern an.