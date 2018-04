Brühl-Rohrhof. (pol/mün) Mit dieser Reaktion hat ein Räuber am Mittwochabend wohl nicht gerechnet - und dann das Weite gesucht. Mit vorgehaltender Waffe forderte er in einem Supermarkt kurz vor Ladenschluss von einer Kassiererin die Einnahmen. Doch die Frau weigerte sich, dem Täter Geld rauszurücken. Weil sie davon überzeugt war, dass der nur eine Spielzeugpistole auf sie richte, berichtet die Polizei. Sie rief nach ihren Kollegen und daraufhin flüchtete der Räuber ohne Beute.

Nach dem erfolglosen Überfall in dem Einkaufsmarkt in der Rheinauer Straße in Brühl-Rohrhof leitete die Polizei sofort eine Fahndung - doch sie konnte den Mann nicht finden.

Der Täter soll zwischen 45 und 60 Jahren alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er habe eine normale Statur, einen grauen "Drei-Tage-Bart" und auffällig eingefallene Wangen. Der Täter habe Hochdeutsch gesprochen und sei dunkel gekleidet gewesen. Unter anderem habe er eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke mit blauem Emblem oder blauer Schrift auf der linken Seite getragen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/4444 entgegen.