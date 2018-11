Brühl. (pol/rl) Zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße kam es am späten Montagabend. Gegen 22.45 Uhr war in dem zweigeschossigen Haus ein Kamin in Brand geraten. Dabei kam es zu starker Rauchentwicklung und Funkenflug. Die Hausbewohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Brühl war mit 14 Einsatzkräften vor Ort, musste aber nicht eingreifen.

Verletzt wurde niemand und es entstand auch kein Sachschaden. Ein hinzugezogener Schornsteinfeger stellte später die Brandursache fest: Eine Lüftungsklappe des Kamin war versehentlich geschlossen worden.