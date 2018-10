Brühl. (pol/mare) Eine stark alkoholisierte Autofahrerin beschädigte am Donnerstag in der Bismarckstraße zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Das berichtet die Polizei.

Die 47-Jährige fuhr demnach gegen 23.40 Uhr mit einem Mercedes auf der Bismarckstraße in Richtung der Rheinauer Straße. Hierbei kam sie in der Nähe der Einmündung zur Herzogstraße nach links von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem geparkten Fiat, der auf einen dahinter geparkten weiteren Fiat geschoben wurde.

Die Frau fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinter der 47-Jährigen fuhr aber ein 30-Jähriger, der den Vorfall beobachtete. Er hinterließ das Kennzeichen der Verursacherin an den beschädigten Autos und verständigte im Anschluss die Polizei.

Die alarmierte Streife fuhr zur Adresse der Frau und fand sie noch in ihrem Auto sitzend. Beim Öffnen der Fahrertür wehte den Beamten bereits eine Alkoholfahne entgegen, zudem fanden sie eine geöffnete Bierdose im Fußraum des Wagens. Ein anschließend auf der Wache durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Der Frau wurde der Führerschein entzogen und ein Strafverfahren eingeleitet.