Brühl. (pol/kaf) Ein zunächst unbekannter Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Brühl einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hörte eine Zeugin kurz vor 17 Uhr einen lauten Knall in der Hauptstraße und konnte sehen, dass ein BMW X1 mit einem geparkten Skoda Octavia zusammengestoßen war und anschließend einfach weiterfuhr. Sie notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Auf der Anfahrt zur Unfallstelle sahen die Polizeibeamten das flüchtige Fahrzeug bereits und verfolgten es. Der Fahrer missachtete jedoch zunächst mehrmals die Aufforderung, anzuhalten.

An der Kreuzung L599/Mannheimer Straße stoppte das Auto schließlich und der Fahrer stieg aus. Aufgrund seines schwankenden Gangs führten die Beamten einen Alkoholtest durch, der einen Wert von über 1,7 Promille ergab. Der 70-jährige Mann wurde anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 70-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.