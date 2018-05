Hockenheim. (pol/mare) Am Samstag um 17.59 Uhr meldete ein Passant der Feuerwehr, dass es im 3. Obergeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses in der Oftersheimer Straße in Hockenheim brennen würde. Das berichtet die Polizei.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Wohnzimmer zu einem Brand, der auf das Mobiliar übergriff und die Wohnung unbewohnbar machte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Hockenheim gelöscht. Der 61-jährige Bewohner war zur Brandzeit nicht in der Wohnung und kam während der Löscharbeiten nach Hause.

Verletzt wurde niemand. Eine Evakuierung der Bewohner war nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.