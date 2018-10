Birkenau-Reisen. (pol/van) Mit einem Messer verletzt wurde am Dienstagabend ein 22-Jähriger, wie die Polizei berichtet. Der junge Mann war gegen 21 Uhr mit Stichverletzungen im Unterleib in eine Unterkunft für Flüchtlinge zurückgekehrt. Offenbar war es zuvor am Bahnhof mit einem 18-jährigen Bewohner derselben Unterkunft zu einem Streit gekommen.

In einem Krankenhaus wird der 22-Jährige derzeit medizinisch versorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Nach dem heranwachsenden Messerangreifer fahndet jetzt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 10 in Heppenheim übernommen. Hinweise gehen an die Rufnummer 06252/7060.