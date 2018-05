Bensheim. (pol/van) Ein 22 Jahre alter Mann wurde am heutigen Mittwochnachmittag festgenommen, nachdem er am Bahnhof eine Frau mit einem Messer verletzt haben soll. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14.45 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Rettungsdienst. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 22-Jährige aus bislang noch unbekannten Gründen auf eine gleichaltrige Frau eingestochen. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Polizeistreifen konnten den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen. Am Tatort wurde das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt.

Die Beamten der Polizei in Bensheim haben die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise gehen an die Rufnummer 06252/8468-0.