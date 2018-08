Bensheim. (pol/mare) Schnell konnte die Polizei in Bensheim vier junge Menschen im Alter von 20 bis 24 Jahren aufspüren, die am vergangenen Dienstag in der Taunusanlage wohl einen räuberischen Diebstahl begangen haben. Das teilen die Beamten mit.

Ihre Beute - ein älteres Damenfahrrad in Grün mit farbigen Streifen am Rahmen und an den Schläuchen - wird noch gesucht. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter der 06251/84680 bei der Polizei.

Das räuberische Quartett hielt sich zum Tatzeitpunkt in der Freizeitanlage an der Taunusstraße auf, als es gegen 2.15 Uhr auf eine vorbeilaufende Gruppe traf und auf zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren einschlugen. Dem 22-Jährigen aus Bensheim nahmen sie sein älteres Damenfahrrad weg.

Die Täter - drei junge Männer und eine Frau - wurden bei der Fahndung im Berliner Ring gefunden. Das gesuchte Fahrrad hatten sie nicht dabei, jedoch wurden sie eindeutig von den überfallenen Männern wiedererkannt. Die Ermittlungen gegen sie dauert an.

Einen Zusammenhang zu dem Vorfall am Freitagabend am Beauner Platz besteht wohl nicht. Eine Gruppe von vier Jugendlichen hatte einem 17-Jährigen das Fahrrad am Beauner Platz geraubt. Hierbei wurde dem Bensheimer mehrmals ins Gesicht geschlagen.

Der 17-Jährige war in Begleitung eines Freundes, als er gegen 18 Uhr zunächst von einem Trio provoziert und aufgefordert wurde, sein graues Herrenrads der Marke Trune und seine kurze Shorts herauszurücken.

Er bekam einen Schlag ins Gesicht ab, bevor sich die Jugendlichen davon machten. Kurze Zeit später kreuzte die Gruppe zu viert wieder auf. Nachdem der 17-Jährige weitere Schläge abbekam, wurde ihm sein Fahrrad entrissen.

Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 15 Jahre alt sein. Der 1,50 Meter große Haupttäter hat eine dunkle Hautfarbe und trug eine rote Hose und ein weißes T-Shirt. Er hatte einen schwarzen Turnbeutel dabei. Ein Begleiter trug eine lange graue Jogginghose, ein weißes T-Shirt sowie eine weiße Basecap. Der Junge hatte zudem eine schwarze Männerumhängetasche dabei.

Der Haupttäter, der die Schläge verteilt haben soll, wurde später gegen 19 Uhr in der Straße am Ritterplatz nochmals gesehen. Mit dem geraubten Fahrrad fuhr er über die Rodensteinstraße in Richtung Bahnhof. Seine Spur verlor sich am Weiherhaussportplatz.