Bensheim. (pol/mare) Am Wochenende waren Einbrecher auf Beutezug. Nicht immer hatten sie mit ihrem diebischen Vorhaben Erfolg.

In der Rheinstraße und Hagenstraße nutzten die Kriminellen die aufgebrochene Terrassentür von zwei Eigenheimen, um ins Innere zu gelangen. Ob und was gestohlen wurde, muss noch erhoben werden. In der Rheinstraße konnten die Bewohner am Freitagnachmittag bei ihrer Heimkehr noch den Täter in Richtung Bundesstraße 3 flitzen sehen. Der gegen 17.30 Uhr weglaufende schlanke Mann hat kurze Haare. Er trug eine breit gesteppte Daunenjacke in der Farbe schwarz.

Recht erfolglos haben sich Einbrecher zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen geschlagen geben müssen. Zwei Türen einer Metzgerei in der Hauptstraße waren nicht zu knacken. Die Hebelansätze hinterließen einen Schaden von etwa 300 Euro.

Über die Nachbargrundstücke pirschten sich am Sonntagmorgen Ganoven an ein Zweifamilienhaus im Ortsteil Wilmshausen heran. Zwischen 2 und 9 Uhr setzten sie die Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung in etwa zwei Metern Höhe außer Kraft und kamen offensichtlich nicht weiter. Vermutlich gestört im Wirken traten die Unbekannten den Fluchtweg in Richtung Bundesstraße 47 an.

In allen Fällen nimmt das Kommissariat in Heppenheim Hinweise entgegen. Und zwar unter Telefon 0 62 52 / 70 60.