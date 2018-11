Bensheim. (pol/mare) Statt die Handtasche in den Händen hat ein 22-Jähriger jetzt die Hände in Handschellen. Denn dank mutigen Eingreifens wurde der Räuber überwältigt. Das teilt die Polizei mit.

Aber der Reihe nach: Am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr attackierte der 22 Jahre alte Obdachlose in der Wormser Straße eine 32-jährige Frau. Er zerrte an ihrer Handtasche und wollte sie stehenl. Die Bensheimerin wehrte sich aber - und bekam Hilfe.

Denn couragierte Passanten hatten die Tat beobachtet und überwältigten den Mann. Sie hielten ihn dann fest, bis die Polizei eintraf. Der Räuber wurde festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht.

Ein Haftrichter schickte den 22-Jährigen dann am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt in Untersuchungshaft. In einem Verfahren wegen versuchten Raubes muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.