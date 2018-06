Bensheim. (pol/mare) Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter in Bensheim wegen dem dringenden Tatverdacht, ein gleichaltriges Mädchen vergewaltigt zu haben, vorgeführt worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Ermittlungsrichter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Untersuchungshaft an. Der Vorfall, der sich am letzten Freitag in einer Inobhutnahmestelle in Bensheim ereignet hat, wurde der Polizei am Dienstag angezeigt. Der Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden.

Beide Jugendliche leben in der Einrichtung und sind befreundet. Zwischen den Jugendlichen soll es zunächst einvernehmlich zum Austausch von Intimitäten gekommen sein. Der 17-Jährige zeigte sich geständig.