Hockenheim. (pol/run) Auf der L723 bei Hockenheim hat es am Mittwoch gekracht. Eine 43-Jährige war mit ihrem Auto in Richtung Speyer unterwegs. Vor einer roten Ampel am Südring musste sie ihr Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 53-jähriger Transporter-Fahrer übersah dies und krachte auf das stehende Auto. Vermutlich war der Unfallverursacher abgelenkt.

Die Frau zog sich bei dem Aufprall leichtere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gerbracht. Sie konnte aber kurze Zeit später wieder entlassen werden.

Der Kleinlaster war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.