Schwetzingen. (pol/van) Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat am gestrigen Dienstagnachmittag ab 16 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße B535 durchgeführt.

Wie die Beamten berichten, kam es dabei von insgesamt 2513 gemessenen Fahrzeugen zu 425 Verstößen. Während der zweieinhalbstündigen Messung in Fahrtrichtung Schwetzingen wurden 315 Verkehrsteilnehmer geblitzt. Sie müssen mit Verwarnungsgeldern rechnen. Weitere 105 Fahrer werden sich auf Anzeigen und Punkte in Flensburg einstellen müssen, so die Polizei.

Fünf Fahrer waren sogar mit mehr als 40 km/h zu schnell unterwegs gewesen. Diese erwartet ein Fahrverbot von einem Monat. Der "Geschwindigkeitsrekord" lag bei 124 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h.