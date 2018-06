Schwetzingen. (pol/mün) Ein 51 Jahre alter Rollerfahrer verursachte am Mittwochabend einen Unfall auf der Bundesstraße B535 bei Schwetzingen - und wollte sich dann aus dem Staub machen.

Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Roller von Schwetzingen in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe der Ausfahrt in Richtung Bruchhausen setzte er den Blinker und wechselte auf den Abbiegestreifen, fuhr in der Ausfahrt dann jedoch geradeaus weiter.

Dabei stürzte er und zog sich Verletzungen zu. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, eilten dem Rollerfahrer zu Hilfe und verständigten Polizei und Rettungsdienst.

Der 51-Jährige richtete sich wieder auf und rannte schließlich in Richtung B535 los, berichtet die Polizei. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf. Der 51-Jährige versuchte sich auf dem gegenüberliegenden Pendlerparkplatz vor dem Zeugen zu verstecken.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten kam der Rollerfahrer zunächst auf diese zu, rannte dann jedoch unvermittelt vor diesen davon. Er konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß schließlich eingeholt und festgehalten werden.

Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Da sich der 51-Jährige offenbar nicht unerheblich verletzt hatte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Ihm wurde jedoch eine Blutprobe entnommen.

Der Roller des 51-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein konnte nicht zu den Akten genommen werden, da er ihn nicht mitführte. Inwiefern er überhaupt eine Fahrerlaubnis für das Leichtkraftrad besitzt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd.