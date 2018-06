Weinheim/Hemsbach. (pol/mare) Mit eigenen Augen hat der Halter einer weißen Mercedes-Benz-E-Klasse in der Nacht zum Mittwoch den Diebstahl seines Autos beobachtet. Er nahm die Verfolgung auf - doch vergebens. Es war nicht der einzige Autodiebstahl in dieser Nacht.

Das weiße Fahrzeug in der AMG-Ausführung mit dem Kennzeichen HD-BM 1612 war gegen 1.30 Uhr im Akazienweg in Hemsbach geparkt. Der Besitzer wurde nahezu unmittelbar auf das diebische Geschehen aufmerksam und nahm sofort die Verfolgung auf. Letztendlich verlor er sein Fahrzeug aber im Bereich des Kreisverkehrs Beethovenstraße / Hüttenfelderstraße aus den Augen. Der gestohlene Wagen fuhr in Richtung Autobahn A 5 davon.

Vermutlich ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch - in der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwochfrüh gegen 4.30 Uhr - schlugen Autodiebe in Weinheim-Hohensachsen zu. In der Straße "Am Pfad" stahlen sie einen schwarzen Audi-Q5-SUV mit dem Kennzeichen HP-PR 171 vom Grundstück des Halters. Sie verschwanden mit dem Auto in unbekannte Richtung.

Der Diebstahlschaden bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Tatzeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 anzurufen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.