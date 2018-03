Metropolregion (dpa/pol) - Bei einem Schlag gegen Autodiebe hat die Polizei in der Nähe von Mannheim mehrere Männer festgenommen. Der Einsatz erfolgte am frühen Morgen auf der A656, sogar ein Polizei-Hubschrauber war im Einsatz.

Was war passiert? Freitagnacht wurden in St. Leon-Rot, Altlußheim und Hockenheim insgesamt vier Autos der Marken BMW und Mercedes gestohlen. Der Versuch in Reilingen in ein weiteres Auto einzubrechen scheiterte.

Beim Diebstahl eines Mercedes in der Mönchsbergstraße in St. Leon-Rot beobachteten zudem aufmerksame Zeugen gegen 2:35 Uhr, wie ein Täter nach dem Diebstahl in einen VW-Golf stieg und davon fuhr. Die Beobachter verständigten sofort die Polizei, die das Fahrzeug im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gegen 4:10 Uhr auf der A656 in Fahrtrichtung Mannheim stellten.

Mit mehreren Streifenfahrzeugen wurde das Auto in Höhe der B 38 gestoppt und die drei Insassen widerstandslos festgenommen, das Auto wurde sichergestellt.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren aus Litauen.