Hockenheim. (pol/mare) Bei einem Arbeitsunfall in einem Freizeitbad in Hockenheim am Dienstagnachmittag hat sich ein 68-jähriger Mann verletzt. Das meldet die Polizei.

Gegen 15.30 Uhr fiel der 68-jährige Mann bei Wartungsarbeiten an der Lautsprecheranlage des Bades von der Leiter und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde informiert.