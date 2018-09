Rhein-Neckar. (pol/kau) An der bundesweiten Kontrollaktion "sicher.mobil.leben" haben sich am 20. September mehrere Polizeipräsidien in der Rhein-Neckar Region beteiligt.

Ziel der Aktion ist es, Verkehrsteilnehmer für die Gefahren von Ablenkung zu sensibilisieren. Das will die Polizei besonders mit präventiven Maßnahmen schaffen, sagt auch Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker. "Die Überwachung des Straßenverkehrs ist auch weiterhin eine Kernaufgabe der Polizei. Das zeigt auch insbesondere die Ablenkung durch Handynutzung am Steuer - seit einigen Jahren ein Schwerpunkt unserer Verkehrsüberwachung mit ständig steigenden Treffern. Es ist daher richtig gewesen eine solche bundesweite Aktion durchzuführen, um eine öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen", wertete Becker das Kontrollergebnis und kündigte weitere Kontrollen an.

Zwischen 6 Uhr bis 20 Uhr kontrollierten das Präsidium Südhesen, Mannheim und Heilbronn gemeinsam mehr als 6000 Autos, Lastwagen und Fahrradfahrer. Davon gab es 1497 Regelverstöße, melden die Präsidien. Besonders häufig erwischten die Polizisten Personen, die entweder den Gurt nicht angelegt (knapp 1000) oder ihr Handy beim Fahren benutzt hatten (knapp 500).

Einen besonderen Fall hatten die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord auf der Berliner Straße in Heidelberg. Ein 43-jähriger Autofahrer hatte während der Fahrt sein Handy benutzt. Bei der Kontrolle gab dieser an, dass sich sein Beifahrer und Arbeitskollege schwer an der Hand verletzt hatte und in er ihn nun in ein Krankenhaus fahren würde.

Der 43-jährige Fahrer gab zudem an, dass er seinen Führerschein abgegeben habe und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei brachte den verletzten Beifahrer in ein Krankenhaus.